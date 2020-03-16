На еженедельном совещании в Доме Правительства врио Главы Чувашии Олег Николаев рекомендовал профильным ведомствам подумать о налаживании производства медицинских масок на территории региона. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

Руководителя Чувашии вдохновил опыт Пензенской области, где подобное производство было налажено в очень короткие сроки.

За первый пробный день работы в Пензе были сшиты около 300 гигиенических масок. В ближайшие дни продукция получит регистрационное удостоверение и поступит в продажу. В первую очередь планируется обеспечить ею аптеки при крупных больницах. Планируется, что в сутки в Пензе будут изготавливать до 1,5 тысяч масок.

16.03.2020

www.tavanen.ru

16.03.2020

www.tavanen.ru