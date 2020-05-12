12 мая участникам еженедельного совещания у врио Главы Чувашии Олега Николаева были представлены стратегия развития Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики и стратегия развития социальной политики в Чувашской Республике. Оба документа разработаны на период 2020-2024 годов в соответствии с поручением врио Главы республики Олега Николаева.

Как отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития и имущественных отношений Иван Моторин, основная цель их стратегического документа – обеспечить сбалансированное экономическое развитие и конкурентоспособность экономики Чувашской Республики, в том числе с учетом реализации мероприятий, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

Реализация стратегии нацелена на качественный рост таких ключевых показателей, как валовой региональный продукт (на 15,9% к 2024 году), инвестиции в основной капитал (на 9%), оборот розничной торговли на душу населения (в 1,3 раза), среднедушевые денежные доходы населения (в 1,4 раза).

При этом стратегическим индикатором выступает рост объема инвестиций в основной капитал. В 2020–2024 годах планируется реализовать 97 инвестиционных проектов, стоимость которых оценивается более чем в 400 млрд рублей. Более 52% проектов сосредоточены в отрасли промышленности. Общее количество новых рабочих мест превысит 17 тысяч.

Олег Николаев в числе задач заметил, что необходимо продолжить работу по повышению узнаваемости Чувашской Республики на международной арене.

«Я ничего не услышал о национальном бренде. Знаю, что достаточно большая работа проведена, но не услышал, как эта работа будет дальше продолжена в рамках вашей стратегии, – сказал врио Главы Чувашии вице-премьеру. – Посмотрите, как эту задачу имплементировать в стратегию. Эта работа как раз находится на пересечении деятельности всех органов исполнительной власти в части туризма, развития промышленности, предприятий сельского хозяйств и всех отраслей. Здесь должно быть сквозное пересечение».

Стоит отметить, что Чувашия имеет торгово-экономические связи с 95 зарубежными странами. Чувашские предприятия поставляют свою продукцию в 82 страны. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Чувашии реализуется два региональных проекта. По ним в республике будет внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, который позволит увеличить количество компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего бизнеса.

Согласно стратегии развития социальной политики, которая сформирована Министерством труда и социальной защиты Чувашии, в период до 2024 года в регионе ожидается решить ряд важнейших задач.

Среди них – обеспечение высокого уровня социальной защищенности жителей, развитие среды равных возможностей, самостоятельного, ответственного выбора гражданами вариантов решения жизненных проблем.

«Ключевыми целями являются предотвращение напряженности на рынке труда, развитие человеческого капитала, совершенствование формирования кадрового потенциала, который будет отвечать современным запросам рынка труда», – рассказала министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова.

По прогнозам ведомства к 2024 году удастся снизить уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) с 4,8% в 2020 году до 4,4%. Должна увеличиться доля занятых, тех кому 50 лет и старше, а также людей предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение с 60,0% до 85,0%. Ожидается также снижение уровня бедности в 2 раза относительно 2017 года до 9,3%.

12.05.2020

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