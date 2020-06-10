Врио Главы Чувашии Олег Николаев потребовал навести порядок в работе лабораторий и сократить сроки ожидания анализов на коронавирус, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии. Соответствующее поручение он дал Минздраву Чувашии совместно с Управлением Роспотребнадзора 10 июня в ходе очередного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

«Я вижу из социальных сетей, что до семи дней доходят сроки получения результатов анализов. Это подтвердил и мой коллега, Лекарев Сергей Николаевич, который тоже перенес болезнь. Он сдал анализ, а потом еще шесть дней находился на больничном, ожидая результата, который ему позволил выйти на работу. То есть целых шесть дней он был здоров и находился дома в ожидании результатов», – высказался руководитель региона.

Руководитель региона обратил внимание коллег на то, что есть первоочередная группа людей, которых нужно оттестировать. В приоритете находятся контактные лица. С учетом этого необходимо организовать более четкую координацию лабораторий совместно с Роспотребнадзором.

10.06.2020

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