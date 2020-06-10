В Чувашии по сравнению с прошлой неделей на этой карта заболеваемости коронавирусом уже не ярко красная, зеленого цвета и желтого на ней больше. Но о полной стабилизации ситуации с коронавирусом речь пока не идет. Темп роста хоть и замедлился, но заболевших всё ещё много. К аппаратам ИВЛ подключены 28 человек, в стационаре находятся больше 1400 человек. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Для лечения пациентов с COVID-19 и подозрением на него в больницах республики, по данным Минздрава, развернуты 1613 коек, на сегодня свободна треть из них. В связи с этим врио главы Чувашии Олег Николаев поинтересовался, почему места в медучреждениях так быстро заполняются.

— Я прям требую, Владимир Геннадьевич (министр здравоохранения — ред.), в ближайшие дни провести очень тщательную работу и дать мне четкий анализ, как происходит госпитализация, как соответствует решение главных врачей по госпитализации тем рекомендациям, которые вы даете лечебным учреждениям. Получается, что мы с вами принимаем решения о разворачивании все большего коечного фонда и буквально через день-два они забиваются. Я не вижу статистики такой, которая так должна отражаться, — потребовал врио Главы Чувашии Олег Николаев.

— Работа по контролю за соблюдением критериев госпитализации и выписки будет проведена. В ближайшие дни. Буквально с завтрашнего все это будет сделано. вам доложу, — ответил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов.

10.06.2020

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