Сегодня врио главы Чувашии Олег Николаев посетил животноводческий комплекс ООО «ЧебоМилк» в п. Новое Атлашево.

Директор Сергей Анучин показал министру работу нового животноводческого комплекса, в котором внедрены и активно используются новые энергосберегающие технологии производства и переработки молока. К примеру, молоко после дойки необходимо быстро охладить с +37 градусов до +4. Пропуская его через теплообменник, лишнее тепло забирается и используется для обогрева помещений доильного зала.

Как рассказал Сергей Анучин, на ферме используется система управления стадом, что позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние каждой коровы. Кроме того, на ферме установлены системы вытяжки, произведенные в компании, принадлежащей Сергею Анучину, а также шторы, щетки-чесалки, сепаратор для навоза, каркасы для доильного оборудования собственного производства.

На ферме работает молодой коллектив, всего 40 человек.

Врио главы Чувашии Олегу Николаеву показали лабораторию эмбрионального центра. Здесь рассказали о новом методе оплодотворения, успешное применение которого позволяет получать от одной коров клетки для рождения 36 телят в год. Сергей Анучин показал руководителю региона телятник, в котором есть специальные площадки для выгула.

Как рассказал вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, ежегодно в АПК реализуются проекты на 6,6 млрд рублей, из них на 1,5 млрд в сфере растениеводства, на 2,5 млрд рублей — в сфере животноводства, на миллиард — в пищевой промышленности. Ежегодно это позволяет создавать около пяти тысяч новых скотомест. К 2024 году в регионе планируют увеличить поголовье дойного стада на 30%, к 2030 году — производство молока на 30-40%.

Артамонов назвал предприятие ООО «ЧебоМилк» передовым, поскольку здесь был создан первый в Чувашии эмбриональный центр, его планируют сделать межрегиональным. В данном предприятии в год надои одной коровы — 8200 кг, корова-рекорсменка даёт 80 кг молока в день.

На базе данного животноводческого комплекса планируется реализовать проект по строительству инфраструктуры, которая будет использоваться для проведения выставки племенной животных ПФО. Проектом подразумевается строительство кафе ресторанов, автостоянок для гостей выставки.

Реализацию проекта планируют начать в этом году.

Несмотря на снижение объемов поступлений в бюджет, финансирование сферы АПК не сократится. В этом заверил Артамонов, напомнив, что соответствующие решения озвучены врио главы Чувашии Олегом Николаевым. Общий объем государственной поддержки составит 3,3 млрд рублей. При этом владельцы передовых новых ферм получают 25% возмещений затрат на их строительство из федерального бюджета, 15% из регионального, кроме того, если они находятся на общем режиме налогообложения им возмещается НДС.

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Николаев посетил ферму в п. Новое Атлашево #таванен

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22.05.2020

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