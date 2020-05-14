В конце года в Чебоксарах при поддержке властей республики планируется запуск завода объемно-блочного домостроения ООО «Завод «ОБД». Его возводят на Лапсарском проезде рядом с федеральной трассой М7.

14 мая строительную площадку посетил врио Главы республики Олег Николаев.

Сейчас строители обшивают сэндвич-панелями наружные стены будущего завода, прокладывают наружные сети. Параллельно благоустраивается прилегающая территория.

Директор ООО «Завод «ОБД» Владислав Иванов отметил, что цель проекта – создание производственных мощностей для выпуска комплектов объемно-блочного домостроения. Из цехов на стройплощадки будут отправлять готовые комнаты, из которых по принципу «лего» будут собирать многоквартирные дома. «Оборудование уже заказано и осенью планируем его установить. В декабре хотим выпустить пробную продукцию. Серийное производство планируем начать в следующем году. Выход на полную проектную мощность запланирован на 2024 год», — рассказал он.

Олег Николаев обсудил с руководителями профильных министерств, города и инвесторами нюансы, возникающие в процессе строительства. Так, нужно решать вопрос с подъездными путями. Врио Главы Чувашии взял ситуацию с дорогой на контроль.

Руководитель региона заметил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с ограничениями в период борьбы с эпидемией коронавируса, в Чувашии продолжается работа по привлечению инвестиций и открытию новых производств. «В результате реализации серьезного масштабного инвестиционного проекта в регионе появятся дополнительные высокодоходные рабочие места и новые технологии производства строительных работ», — подчеркнул он.

По мнению Олега Николаева, открытие завода положительно повлияет на рост жилищного строительства не только в городах, но и в сельской местности, поскольку продукцию, которую планируют выпускать здесь, можно будет использовать как для многоэтажного, так и для малоэтажного строительства.

Для реализации приоритетного проекта компания получила земельный участок в аренду без торгов. Общий объем инвестиций по проекту составляет 693 млн. рублей, будут созданы более 150 рабочих мест.

14.05.2020

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