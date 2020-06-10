10 июня врио Главы Чувашии Олег Николаев начал очередное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в республике с поручений. В частности, он поставил задачу провести более массовую дезинфекцию мест общего пользования.

При этом руководитель региона отметил, что если для выполнения этой задачи требуется дополнительное финансирование, то в этом плане «необходимо оперативно отработать».

В ближайшее время специальные службы должны продезинфицировать все места общественного доступа с охватом всей республики. Прежде всего, в тех населенных пунктах, где есть локализация инфекции. «Здесь глав администраций, руководителей, ответственных за эти направления прошу организованно сработать», — обозначил Олег Николаев. «Нужно еще больше усилий. Мы все слышим, что народ подустал. Особенно требуют от нас открытия тех отраслей, которые сегодня закрыты. Давайте напряжемся и отработаем эти задачи. Я уверен, если мы это сделаем, то уже через несколько дней сможем говорить о других цифрах и переходить к другим возможным решениям».

10.06.2020

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