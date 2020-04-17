После прекращения международного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса семья в составе 4 человек из Новочебоксарска осталась в Бангкоке. Вернуться на родину им было не на чем, да и не на что.

Врио Главы Чувашии Олегу Николаеву удалось договориться о возвращении жителей республики из Таиланда рейсом «Бангкок-Казань», на котором власти Республики Татарстан вывозили своих граждан из-за границы. И вчера жители Новочебоксарска смогли прилететь в Казань.

«Хочу поблагодарить за содействие Заместителя Председателя Правительства России Татьяну Алексеевну Голикову и благодарю Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова за личное участие, за то, что наших земляков не только приняли в городе Казани, но и разместили в санатории-обсерваторе на время прохождения карантина после прибытия из-за границы», — сказал Олег Николаев.

Врио Главы Чувашии также добавил, что за рубежом до сих пор остаются больше 200 жителей республики. Они находятся в 40 разных странах. По состоянию на 08:00 16 апреля 2020 года за пределами страны находилось 205 жителей Чувашии, в том числе 18 несовершеннолетних детей. Наибольшая часть из них остается в Таиланде, Индии, США, Индонезии.

«Мы поддерживаем контакт почти со всеми и стараемся сделать все возможное, чтобы обеспечить возврат этих людей на родину», — заявил Олег Николаев.

17.04.2020

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