Николаев подвёл итоги рабочей недели

18 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

 

Врио главы Чувашии Олег Николаев рассказал об итогах прошедшей недели.  В частности, о сессии Госсовета Чувашии, на которой рассмотрен вопрос о 25-тысячных выплатах участникам ВОВ. Также приняты решения по субсидированию процентной ставки сельской ипотеки.

Николаев сообщил,  что в борьбе с коронавирусом предприятия помогают техникой,  продуктами,  медикаментами.

Руководитель региона поздравил с Пасхой,  напомнив, что в целях безопасности храмы будут ночью закрыты.

 

 

 

18.04.2020

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