Врио главы Чувашии Олег Николаев рассказал об итогах прошедшей недели. В частности, о сессии Госсовета Чувашии, на которой рассмотрен вопрос о 25-тысячных выплатах участникам ВОВ. Также приняты решения по субсидированию процентной ставки сельской ипотеки.

Николаев сообщил, что в борьбе с коронавирусом предприятия помогают техникой, продуктами, медикаментами.

Руководитель региона поздравил с Пасхой, напомнив, что в целях безопасности храмы будут ночью закрыты.

18.04.2020

www.tavanen.ru