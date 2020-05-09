Врио главы Чувашии Олег Николаев подвёл итоги рабочей недели.
На прошлой неделе он проинспектировал ход работ по газификации в Заволжье, ознакомился с ходом посевных работ в 6 районах Чувашии. Николаев рассказал о проблемах, которые озвучили ему аграрии.
Олег Николаев сообщил, что на следующей неделе будет разрешена работа торговых центров. Ограничения из-за ситуации с коронавирусом будут снимать поэтапно.
Олег Николаев объявил 2021 год в Чувашии Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.
9.05.2020
www.tavanen.ru
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