Николаев подвёл итоги рабочей недели

9 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

Врио главы Чувашии Олег Николаев подвёл итоги рабочей недели.

На прошлой неделе он проинспектировал ход  работ по газификации в Заволжье, ознакомился с ходом посевных работ в 6 районах Чувашии.  Николаев рассказал о проблемах, которые озвучили ему аграрии.

Олег Николаев  сообщил, что на следующей неделе будет разрешена работа торговых центров. Ограничения из-за ситуации с коронавирусом будут снимать поэтапно.

Олег Николаев объявил 2021 год в Чувашии Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 

9.05.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости