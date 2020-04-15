Врио Главы Чувашии Олег Николаев высказал сободезнования близким умершей от коронавируса 79-летней женщины. Она стала первой жертвой болезни в регионе.

«Искренне соболезную родным и близким. Врачи боролись до последнего, сделали все, что было в их силах. Это болезненный удар для всех нас», — заявил Олег Николаев.

Врио Главы Чувашии отметил, что при всех усилиях по защите людей от новой коронавирусной инфекции, количество заболевших в республике растет. На сегодня 79 человек с подтверждённым Covid-19, два из них выздоровели. Один скончался.

«К сожалению, мы видим пренебрежение правилами безопасности. Особенно огорчает, когда не берегут здоровье те, кто находится в группе риска. Коронавирусная инфекция очень опасна осложнениями. Не надо думать, что вам повезет, что вас пронесет, если вы просто пройдетесь по соседним магазинам. Мы сделали все, чтобы жители Чувашии, особенно из группы риска, оставались дома. Продукты, лекарства, святыни – все это волонтеры доставят вам домой, только попросите. Еще раз призываю вас без лишней необходимости не выходить из дома. Только вместе мы справимся с этой угрозой», — обратился к жителям Чувашии Олег Николаев.

15.04.2020

www.tavanen.ru