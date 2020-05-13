Дополнительные меры государственной поддержки, необходимые для функционирования организаций и предприятий Чувашии в условиях распространения COVID-19, обсудили в ходе заседания Оперативного штаба по экономическим вопросам, которое провел врио Главы республики Олег Николаев 12 мая в режиме видео-конференц-связи.

Олег Николаев акцентировал, что новые меры поддержки населения и экономики, анонсированные Президентом РФ Владимиром Путиным 11 мая, оперативно должны быть включены в план работы на уровне региона.

Особое внимание должно быть уделено тем организациям, которые сталкиваются со сложностями при обращении за мерами государственной поддержки. В этой связи ряд обращений уже направлено в Правительство РФ.

«Нам надо подумать, какие еще сегменты и сектора экономики отдельных отраслей требуют повышенного внимания, и принять решения, чтобы они не остались за пределами господдержки», — акцентировал он.

По мнению Олега Николаева, для отдельных секторов экономики региона в этот сложный период открываются новые возможности для развития. В частности, для внутреннего туризма. «Направление имеет колоссальные перспективы. Наши красоты, экологические особенности, здравницы, достопримечательности, культурные ценности и традиции позволяют претендовать на то, чтобы на них обратили внимание жители страны. Все это надо собрать воедино и продвигать, чтобы люди, выбирая маршруты. Останавливали свой выбор на Чувашии», — подчеркнул он.

13.05.2020

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