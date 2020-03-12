Николаев назначил членов конкурсной комиссии для выбора главы администрации Красночетайского района

12 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

Врио главы Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о  назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации Красночетайского района Чувашской Республики.

В ее состав включили Алексеева Анатолия Борисовича, консультанта отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Управления внутренней политики Администрации Главы Чувашской Республики, Павлова Валерия Михайловичадепутата Государственного Совета Чувашской Республики, Самостюка Сергея Игоревича председателя Комиссии по вопросам гражданского общества, общественному контролю, взаимодействию с общественной наблюдательной комиссией Общественной палаты Чувашской Республики, Чернову Елену Геннадьевну заместителя министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

Напомним, что ранее депутаты района прекратили полномочия Александра Башкирова.

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