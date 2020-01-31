Современные инструменты распространения информации налагают на чиновников особую ответственность за их поведение и поступки, заявил в интервью РИА Новости врио главы Чувашской Республики Олег Николаев.

Новый глава региона заявил, что не хочет комментировать поведение своего предшественника, однако учитывая, что в последнее время в России было много историй, связанных с некорректным поведением чиновников, согласен с тем, что нужно создать кодекс поведения для представителей власти.

«Думаю, что это будет не лишним. Чем больше будет правил, тем лучше, другое дело, наверное, сложно будет их все изучить. Но для того, чтобы коллеги, и в том числе я лично, чувствовали ответственность, как раз есть вы – журналисты. Вы способны очень быстро, используя современные инструменты распространения информации, доставить тот или иной контент до широких масс. В этой связи, конечно, сама ситуация и понимание этого налагает на чиновника любого уровня серьезную ответственность», — подчеркнул Николаев.

https://ria.ru/20200131/1564095064.html

31.01.2020

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