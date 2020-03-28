Подводя итоги рабочей недели, Врио главы Чувашии Олег Николаев заверил, что жители республики могут быть уверены, что в Чувашии ситуация с коронавирусом — под контролем. Прошедшую неделю велся мониторинг наличия необходимого ассортимента и объема продуктов и медикаментов, цен на них. В Чувашии запас необходимого есть.

В целях нераспространения эпидемии коронавируса на территории республики приостановлена работа культурных, развлекательных и спортивных учреждений, общепита. Ключевые сферы – медицинские и аптечные организации, организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, структуры и организации, выполняющие неотложные работы, будут работать в штатном режиме.

Николаев рассказал об итогах рабочей поездки в Москву. В частности, достигнута договоренность о строительстве в городах и районах Чувашии новых медицинских учреждений.

В Минпроме РФ ускорили выделение 1 млрд. 170 млн. рублей на закупку общественного транспорта для региона.

Врио Главы Чувашии напомнил, что ждет оперативного исполнения своих поручений в части анализа расходов на ремонт и содержание дорог республики, активной работы по принятию закона о «детях войны».

28.03.2020

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