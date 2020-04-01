Николаев ежедневно будет выступать с видеообращением по ситуации с коронавирусом

1 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Врио главы Чувашии Олег Николаев будет ежедневно записывать видеообращения в Инстаграме, в которых будет информировать  о ситуации по коронавирусу.

«Распространение коронавирусной инфекции вынудило нас принять серьезные ограничительные меры. Поэтому сам буду вам ежедневно сообщать свежую информацию. Главное – оставайтесь дома, помогите нам предотвратить распространение коронавируса», — сказал Николаев.

Он пообещал, что скоро в регион поступит большая партия масок, защитных костюмов и перчаток.

 

 

 

1.04.2020

www.tavanen.ru

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