Врио главы Чувашии Олег Николаев будет ежедневно записывать видеообращения в Инстаграме, в которых будет информировать о ситуации по коронавирусу.
«Распространение коронавирусной инфекции вынудило нас принять серьезные ограничительные меры. Поэтому сам буду вам ежедневно сообщать свежую информацию. Главное – оставайтесь дома, помогите нам предотвратить распространение коронавируса», — сказал Николаев.
Он пообещал, что скоро в регион поступит большая партия масок, защитных костюмов и перчаток.
View this post on Instagram
Планы работы теперь строим с учетом ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Сконцентрировались на проработке помощи тем жителям Чувашии, которым сейчас особенно нелегко: семьи с детьми, безработные, малый и средний бизнес. Будем думать, что можно сделать для адресной поддержки каждого, кто пострадает от эпидемии.
1.04.2020
www.tavanen.ru
Комментарии: