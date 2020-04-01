Врио главы Чувашии Олег Николаев будет ежедневно записывать видеообращения в Инстаграме, в которых будет информировать о ситуации по коронавирусу.



«Распространение коронавирусной инфекции вынудило нас принять серьезные ограничительные меры. Поэтому сам буду вам ежедневно сообщать свежую информацию. Главное – оставайтесь дома, помогите нам предотвратить распространение коронавируса», — сказал Николаев.

Он пообещал, что скоро в регион поступит большая партия масок, защитных костюмов и перчаток.

1.04.2020

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