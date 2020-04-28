Врио главы Чувашии Олег Николаев представил доклад о ситуации в регионе с коронавирусом в ходе совещания Президента России Владимира Путина с главами регионов, посвящённого борьбе с распространением коронавируса.

Николаев доложил, что в регионе зарегистрировано 502 случая заболевания коронавирусом. Темп прироста выше среднероссийского -12,2%, но за последние дни ситуация стабилизировалась.

В Чувашии развернуто 609 коек для больных коронавирусом, завтра дооснастят 426 коек кислородом.

Он отметил, что ситуация с оснащением аппаратами ИВЛ остается сложной, есть пока 24,3% от необходимого (в наличии 53 аппарата). На аппаратах ИВЛ сейчас находятся 8 человек. По выделенным из федерального бюджета средствам заключены контракты на поставку 145 аппаратов ИВЛ. Первые 10 должны поступить в регион в первых числах мая, к 10 числу ещё 50. Все остальные также ждут в мае. Пока же составлены планы маршрутизации аппаратов ИВЛ, которые находятся в других учреждениях здравоохранения.

Внебольничная пневмония в регионе диагностирована у 70 человек.

Из больниц сегодня выписаны 38 человек, всего выздоровевших 97.

28.04.2020

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