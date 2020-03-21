Врио Главы Чувашии Олег Николаев в интервью «Комсомольской правде» подчеркнул, что приотетом его деятельности остаётся тема сохранения чувашского языка: «Конечно же, мы будем последовательно проводить работу по сохранению нашего родного чувашского языка как второго государственного в республике. Будем делать всё, чтобы появились новые подходы к его развитию и изучению, способные привлечь молодёжь. Например, в древние времена чувашский язык передавался через руны. Как китайские иероглифы: простой знак — глубинный смысл. Уверен, детям будет интересно, когда руны раскрываются в виде слов. Так мы будем раскрывать неизвестные, возможно, даже для меня, тайны языка, чтобы он сохранялся и дальше».

21.03.2020

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