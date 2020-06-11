В ходе II этапа очередной 41 сессии Госсовета Чувашии врио Главы республики Олег Николаев представил отчет о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 2019 год составленный, в том числе и по вопросам, поставленным Государственным Советом.

Как сообщает Госсовет Чувашии, затем руководитель региона ответил на дополнительные вопросы депутатов республиканского парламента.

Вопросы депутатов были о преодолении негативных последствий мер по противодействию коронавирусу и поддержки отраслей экономики, наиболее пострадавших в период пандемии: отрасли пассажирских перевозок, общественного питания, торговли и др. Врио Главы Чувашии отметил, что пандемия существенно изменила экономику республики, и потребуется время, чтобы подсчитать все убытки и определить всех пострадавших. Правительство республики делает все, чтобы смягчить последствия вынужденного простоя предприятий и организаций республики.

«Мы ищем варианты и новые возможности оказания мер поддержки. Но подчеркну, что сейчас снимать все ограничения неразумно, иначе ситуация с количеством заболевших коронавирусом может выйти из-под контроля, и ресурсов республики не хватит, чтобы ее стабилизировать. Поспешно открывать все отрасли экономики опасно. Мы будем двигаться поэтапно».

В этой связи Олег Николаев добавил, что он поручил добиться более эффективной организации оказания медицинской помощи в республике, чтобы другие пациенты с различными диагнозами могли обращаться за плановой и тем более экстренной помощью. По словам руководителя региона, количество пациентов, которым требуется аппаратная помощь для искусственной вентиляции легких при лечении коронавируса и внебольничной пневмонии, в республике не превышает 30 человек. При этом в стационарах на сегодняшний день находятся порядка 1450 человек.

«Сейчас методика лечения нетяжелых форм коронавируса позволяет лечить пациентов на дому, не размещая в стационаре. Освободившиеся места могут быть предоставлены пациентам с иными диагнозами. Для этого, в том числе, нужно ускорить сроки проведения анализа на коронавирус, а для верификации результатов задействовать дополнительные лаборатории».

11.06.2020

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