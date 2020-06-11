10 июня в 18.20 спасатели спасательной станции «Марпосадская» увидев, что по Волге плывет человек, на катере выехали к нему навстречу. Как выяснилось, мужчина был пьян. Сил уже не было у него. Да и сам он, когда его подняли на катер – был уже белый от холода. Еще немного и могла случиться трагедия. Об этом сообщает Республиканская поисково-спасательная служба ГКЧС Чувашии.

Оказывается, этот мужчина уже не первый раз пытается переплыть реку в нетрезвом состоянии и лишь благодаря бдительности спасателей СС «Марпосадская» ему удается «выйти из воды сухим». И лучше бы ему не «играть» с водной стихией в таком состоянии, а то в один прекрасный момент спасатели могут и не успеть на помощь.

11.06.2020

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