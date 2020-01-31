ДТП произошло 31 января около 10 часов 20 минут на 8 километре автодороги М-7 (западный подъезд к городу Чебоксары).

Как сообщает ГИБДД Чувашии, 26-летний водитель за рулем «Нива Шевроле», предварительно, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся «Тойота Ланд Крузер». В автоаварии пострадал водитель «Нивы», который, как было установлено, находился в состоянии алкогольного опьянения — 0,780 мг/л. В отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.8, части 2 статьи 12.37 и части 2 статьи 12.24 КоАП РФ. Также в действиях предполагаемого виновника ДТП усматривается состав преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчина был лишен водительских прав в 2017 году.

31.01.2020

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