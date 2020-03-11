Прокуратурой города Чебоксары проведена проверка соблюдения законодательства муниципальными служащими администрации города Чебоксары, в части предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей за 2018, 2017 годы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Проверкой установлены нарушения при предоставлении соответствующих сведений муниципальными служащими.

В частности, четырьмя служащими в справках не указаны квартиры, находящиеся в их собственности, а также собственности супругов. Двумя служащих сокрыт факт приобретения земельных участков. Ряд муниципальных служащих не указали доход от реализации квартир, транспортных средств, а также земельных участков.

Рядом служащих не указаны доходы, полученные в коммерческих организациях, а также счета, открытые в кредитных учреждениях.

Кроме того, проверкой установлено, что двумя муниципальными служащими в отчетном периоде совершены сделки по приобретению недвижимого имущество, расходы по которым превышают общий доход данных лиц и их супругов за три последних года, предшествующих отчетному периоду, в связи с чем, прокуратурой города инициирована процедура осуществления контроля за расходами указанных лиц.

Всего в ходе проверки факты представления неполных и недостоверных сведений выявлены в справках, представленных 32 служащими.

В этой связи, прокуратурой города Чебоксары в адрес администрации столицы республики внесено представление об устранении нарушений требований действующего законодательства.

11.03.2020

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