Следственными органами Следственного комитета России по Чувашской Республике по факту смерти двоих детей и их бабушки при пожаре возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как сообщалось ранее, 20 марта 2020 года в одном из частных домов по улице Вторая Путепроводная в городе Чебоксары произошло возгорание с последующим задымлением помещения. В результате пожара погибли находившиеся в это время дома дети, 2016 и 2018 годов рождения, а также их бабушка, 1970 года рождения.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения детей с огнём. Погибшие скончались в результате отравления угарным газом.

В настоящее время по делу назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая и медицинские, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

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21.03.2020

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