Неосторожное обращение детей с огнем — предварительная причина пожара в Чебоксарах

21 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев
Следственными органами Следственного комитета России по Чувашской Республике по факту смерти двоих детей и их бабушки при пожаре возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). 
 
Как сообщалось ранее, 20 марта 2020 года в одном из частных домов по улице Вторая Путепроводная в городе Чебоксары произошло возгорание с последующим задымлением помещения. В результате пожара погибли находившиеся в это время дома дети, 2016 и 2018 годов рождения, а также их бабушка, 1970 года рождения. 
По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения детей с огнём. Погибшие скончались в результате отравления угарным газом. 
 
В настоящее время по делу назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая и медицинские, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
 
 
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21.03.2020
www.tavanen.ru 

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