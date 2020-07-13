Инцидент случился в чебоксарском кафе «Хамар ял», где в ночное время суток был замечен несовершеннолетний ребенок, находящийся без родителей.

Директор кафе, оштрафованный на 1000 рублей, не признал факт административного правонарушения. Позже он опротестовал в суде высшей инстанции норму республиканского закона «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике» в части касающейся физических и юридических лиц, оказывающих услуги в сфере торговли и общественного питания, развлечений досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции.

Защита интересов детей находится в приоритете государственной политики. Поэтому 9 июля 2020 года Верховный Суд Чувашской Республики отказал истцу в удовлетворении требований. Основанием этого стала норма федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» указывающая на принцип ответственности юридических и должностных лиц, а также граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, за причинение ему вреда. Кроме того, в документе закреплено право республиканских властей устанавливать по отношению, как к родителям, так и к юрлицам или предпринимателям административную ответственность за несоблюдение этих требований.

Так, первый в России судебный прецедент по данному вопросу, произошел именно в нашей республике. Впервые в истории удалось отстоять позицию и доказать правомерность применения административного наказания в этой ситуации, ведь до этого судебная ситуация по регионам была иной. Надеемся, что в дальнейшем подобные решения судов станут повседневностью.

«В нашем районе по причине употребления алкоголя на учете в комиссии по делам несовершеннолетних состоит 7 детей, но в питейных заведениях они замечены не были»,-рассказала ведущий специалист эксперт сектора по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чебоксарского района Мария Александрова.

13.07.2020

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