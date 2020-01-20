С 22 января 2020 года по 1 декабря 2020 года вводится временное ограничение движения по автомобильной дороге общего пользования регионального значения Шихазаны – Калинино с км 15+624 по км 28+000. Как сообщает Минтранс Чувашии, оно распространяется на транспортные средства с грузом или без груза, нагрузка на ось которого более чем на два процента превышает допустимые нагрузки на ось: 6 тонн для одиночной оси, 5 тонн для двухосной тележки, 4 тонны для трехосной тележки.
20.01.2020
www.tavanen.ru
Комментарии: