Пролетное строение длиной 40 метров смонтировали на опоры пешеходного перехода на км 642+216 автодороги М-7 «Волга» в Чебоксарском районе Чувашии. В ближайшее время специалисты приступят к устройству прохожей части, установят металлический каркас для остекления, перильные ограждения, электроосвещение, подъемные платформы для маломобильных граждан и смонтируют лестничные сходы. К каждому входу – выходу пешеходного перехода построят дорожки.

На участке реконструкции ведется строительство двух надземных пешеходных переходов: возле села Хыркасы на км 637+103 и деревни Яуши на км 642+216. К аналогичным работам на пешеходном переходе на 637 км строители приступят в августе.

Также на участке реконструкции ведутся работы по строительству транспортной развязки на км 637+964. Специалисты приступили к омоноличиванию межбалочных швов пролетного строения. Кроме того, продолжается устройство насыпи земляного полотна основной дороги, водопропускных труб и скотопрогона.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год. Общая стоимость объекта – 2 млрд 501 млн рублей, на 2020 год запланировано выполнить работы на 697 млн рублей.

*** Объект реконструкции (км 637 – км 643) автодороги М-7 «Волга» вошел в нацпроект «Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры». По завершении работ участок автодороги будет соответствовать параметрам IБ категории, пропускная способность увеличится до 40 тыс. автомобилей в сутки.