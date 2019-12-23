В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обустроено наружное освещение на автомобильной дороге Чебоксары-Сурское (на участке км 57+170 – км 57+975) с пешеходным переходом вблизи образовательного учреждения в Аликовском районе Чувашской Республики. Протяженность освещаемого участка автодороги составила 997 метров с расчетной мощностью 4,26кВТ. Об этом сообщает Чувашупрдор.

Работы на объекте согласно государственному контракту выполнялись подрядчиком ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Общая стоимость работ составила 2 446 565,40 руб.

В комплекс работ при строительстве искусственного освещения вошли: монтаж опор освещения со светильниками — установлена 31 опора наружного освещения, монтаж шкафа уличного освещения, организация дорожного движения на пешеходном переходе, монтаж светофоров, устройство защитных ограждений и строительство тротуаров, испытание электроустановок и кабельной линии. Также устроено 84 метров барьерных ограждений, 258 метров металлических пешеходных ограждений, 2 светофора, 167,5 кв.м тротуаров.

Объект сдан и принят в эксплуатацию. Календарный график подрядчиком соблюден, работы на объекте завершены в срок. Качество работ соответствует предъявляемым со стороны заказчика требованиям.