Выездное голосование по вопросу внескния изменений в Конституцию РФ сегодня было организовано на улице Южная в п. Кугеси. Члены избирательной комиссии в защитных халатах, экранах и перчатках выдавали индивидуадьные средства защиты и бюллетени местным жителям при предъявлении паспорта.

Местная жительница Галина Кочеткова поблагодарила членов избирательной комиссии, сказав, что выездное голосование -очень удобно. «Думала, как добраться до своего избирательного участка, а они сами пришли к нам»,- сказала она.

27.06.2020

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