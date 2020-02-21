За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрирован 1 техногенный пожар, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

20 февраля в 14:09 произошло возгорание мусора на открытой территории по ул.Энгельса Ленинского района столицы. Причину пожара предстоит установить.

По оперативным данным, на территории Чувашской Республики с начала года зарегистрированы 125 пожаров, в результате которого погибли 7 человек. Травмы различной степени тяжести получили 11 человек. Предварительный материальный ущерб составил почти 86 млн рублей.

21.02.2020

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