Постановлением Московского районного суда г. Чебоксары от 10 марта 2020 года индивидуальный предприниматель Ахмаджонов Фарход Тошпулодович привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности киоска по приготовлению шаурмы на улице Эльменя в Чебоксарах сроком на 30 суток.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии, основанием для закрытия послужили нарушения санитарно-эпидемиологических требований в организации питания населения, выявленные при проведении выездной проверки.

В ходе проведения проверки установлено, что нарушаются санитарные требования к условиям работы в производственных помещениях, канализации, устройству и содержанию помещения, к оборудованию, инвентарю и посуде, а также требования к обработке сырья и производству продукции.

По истечении установленного срока административного наказания Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии будет проверено устранение обстоятельств, послуживших основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности.

20.03.2020

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