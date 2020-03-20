Инцидент произошел 18 марта около 12 часов 40 минут на автомобильной парковке возле торгового центра по улице Хевешская в Чебоксарах.

Как сообщает ГИБДД Чувашии, 43-летний водитель автомашины «Форд Фокус» при подаче задним ходом не заметил женщину и совершил на нее наезд. В результате ДТП 65-летняя горожанка получила травмы. Сразу после происшествия автомобилист отвез пострадавшую в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь. После этого водитель вернулся к месту происшествия и сообщил о случившемся в полицию.

По результатам освидетельствования автомобилист трезв. В отношении него составлены административные материалы по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего») и части 1 статьи 12.27 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием»).

20.03.2020

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