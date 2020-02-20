Новые знаки установлены на дорогах Чебоксар. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

На участке ул. М. Павлова вдоль дома №4А по ул. Т. Кривова будут установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена».

Для обеспечения безопасности участников дорожного движения возле дома №6 по ул. Привокзальная установлен дорожный знак 4.5 «Пешеходная дорожка».

На Эгерском бульваре в районе остановки общественного транспорта «Торговый комплекс «Шупашкар» завершены мероприятия по замене дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход». Предупреждающие знаки выполнены на световозвращающих щитах желто-зеленого цвета, обеспечивающие видимость в дневное в ночное время.

20.02.2020

www.tavanen.ru