Ремонт дороги по улице Гражданской в столице Чувашии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обещает быть масштабным. Магистраль станет в два раза шире, подрядчик оборудует ливневую канализацию и современное освещение, с обеих сторон обустроят тротуары. Пересекать этот перекресток автомобилисты будут по сигналу светофора. В администрации считают, что такая мера позволит разгрузить потоки машин в утренние и вечерние часы пик. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

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