В Чувашии по громкой связи сотрудники полиции призывают граждан соблюдать карантин. Видео опубликовано на странице МВД по Чувашии в инстаграме. На нем из машины со спецсигналами объявляют о небходимости соблюдения карантина и самоизоляции против коронавируса, не посещать общественные места и ограничить контакты с другими людьми.

Видео размещено с #оставайтесьдома.

Добавим, что домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста с 30 марта.

29.03.2020

www.tavanen.ru