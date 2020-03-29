На улицах Чувашии по громкой связи призывают граждан соблюдать карантин

29 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Чувашии по громкой связи сотрудники полиции призывают граждан соблюдать карантин.   Видео опубликовано на странице МВД по Чувашии в инстаграме. На нем из машины со спецсигналами объявляют о небходимости соблюдения карантина и самоизоляции против коронавируса, не посещать общественные места и ограничить контакты с другими людьми.  

Видео размещено с #оставайтесьдома.

 

Добавим,  что домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста с 30 марта. 

 

29.03.2020

www.tavanen.ru 

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