В настоящее время в Чебоксарах работы по нанесения дорожной разметки проводятся 5 бригадами, задействовано 5 единиц спецтехники (две машины – на нанесении осевых линий и 3 машины – на нанесении дорожной разметки на пешеходных переходах). Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Чувашии.

Бригады АО «Дирекция гаражных хозяйств» обновили краской осевую разметку в столице Чувашии на улице Карла Маркса, Марпосадском шоссе, в микрорайоне «Солнечный», на дамбе (дорога к Храму) и пр.Ивана Яковлева. Холодным пластиком обновлены пешеходные переходы на ул. К.Маркса, Ивана Яковлева.

Дорожная разметка наносится согласно требованиям ГОСТа Р 51256-2011 современными материалами – дорожной краской, холодным пластиком и термопластиком. Для улучшения видимости дорожной разметки пешеходные переходы размечаются сочетанием белого и желтого цветов.

МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» разработан план-график разметочных работ. В апреле-мае т.г. разметочные работы должны быть выполнены по пр. Ленина, ул. К.Маркса, Президентскому бульвару, ул. Калинина, ул. Сергия Радонежского, ул. Текстильщиков, З.Яковлеваой, И.Франко, Дзержинского, Ленинградская, Ярославская, Гагаина, Ашмарина, ул. 500-летия г.Чебоксары.

По предварительным подсчетам, чтобы обновить разметку во всем городе, потребуется около месяца.

Всего в Чебоксарах предстоит обновить 330 км осевой разметки, 19 тыс. кв. пешеходных переходов. В работе используется краска со светоотражающим эффектом, пешеходные «зебры» обновляются более износоустойчивым холодным термопластиком.

12.04.2020

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