ДТП произошло 14 июня в Чебоксарском районе. Как сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии, 60-летний житель Чебоксарского района не справился с управлением скутером и врезался в столб на трассе М-7 возле с. Хыркасы. Очевидец позвонил на единый номер службы спасения 112. Оператор принял звонок в 19:49 и тут же соединил звонившего с диспетчером скорой. Реанимационная бригада подстанции №1 Московского района Чебоксар была на месте через 14 минут.

Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

16.06.2020

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