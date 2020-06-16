На трассе М7 Чебоксарском районе мужчина на скутере врезался в столб

16 июня, 2020 - Новости - нет комментариев

ДТП произошло 14 июня в Чебоксарском районе. Как сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой  медицинской помощи Минздрава Чувашии, 60-летний житель Чебоксарского района не справился с управлением скутером и врезался в столб на трассе М-7 возле с. Хыркасы. Очевидец позвонил на единый номер службы спасения 112. Оператор принял звонок в 19:49 и тут же соединил звонившего с диспетчером скорой. Реанимационная бригада подстанции №1 Московского района Чебоксар была на месте через 14 минут.  

Пострадавший  находится в реанимации в тяжелом состоянии.  

16.06.2020

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