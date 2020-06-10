Авария произошла днём 10 июня на участке между Кугесями и Лапсарами на трассе М7. По словам очевидцев, «Fiat Ducato» поворачивал налево в сторону деревни Ойкасы, в этот момент в машину влетела попутная фура. После этого фургон вылетел на встречку, где столкнулся с «буханкой», по инерции с УАЗом столкнулся ВАЗ-2110. Об этом сообщает портал cheb.ru.
Предварительно, в результате аварии погиб один человек – он находился в салоне «буханки».
Фото cheb.ru
Материал дополняется.
10.06.2020
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