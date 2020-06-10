На трассе М7 в Чебоксарском районе произошло массовое ДТП

10 июня, 2020 - Новости - нет комментариев

Авария произошла днём 10 июня на участке между Кугесями и Лапсарами на трассе М7.  По словам очевидцев, «Fiat Ducato» поворачивал налево в сторону деревни Ойкасы, в этот момент в машину влетела попутная фура. После этого фургон вылетел на встречку, где столкнулся с «буханкой», по инерции с УАЗом столкнулся  ВАЗ-2110. Об этом сообщает портал cheb.ru.

Предварительно, в результате аварии погиб один человек – он находился в салоне «буханки».

Фото cheb.ru

Материал дополняется.

10.06.2020

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