ДТП произошло на трассе М7 в Кугесях 4 июня около 22:00. Столкнулись два автомобиля попутного направления. В аварии острадал 54-летний водитель грузовика. Скорую вызвали очевидцы. Через 10 минут реанимационная бригада из Чебоксар была на месте. Сотрудники МЧС извлекли пострадавшего из машины. Реаниматологи обезболили пациента, наложили шины и эвакуировали в больницу. Об этом сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.

По состоянию на 6 утра пострадавший в тяжелом состоянии находится в реанимации.

5.06.2020

www.tavanen.ru