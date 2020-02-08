Сегодня в 6.23 на пульт пожарно-спасательной части-41 поступило сообщение о том, что горит автомобиль на трассе М7 в п. Кугеси, вблизи остановки общественного транспорта «Сельхозтехника». Автомобиль «Форд Фиеста» загорелся во время движения, огонь повредил двигатель. Об этом сообщил дознаватель Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарскому району ГУ МЧС РФ по Чувашии Алексей Мешков.

За рулем автомобиля была женщина. Причина пожара устанавливается.

8.02.2020

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