Сегодня с утра пожарные уже дважды выезжали на тушение сухой травы: вблизи трассы «Вятка» (д. Большое Князь-Теняково) и вблизи трассы М7 (рядом с Ишлейском поворотом). Один из вызовов оказался ложным.

В связи с установлением тёплой погоды и ростом фактов возгорания сухой травы сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарскому району ГУ МЧС РФ по Чувашии увеличили число профилактических рейдов. Сегодня они и представители казачьего общества посетили дома лиц цыганской национальности, проживающих в с. Чемурша Синьяльского сельского поселения. Они напомнили им об опасности пала сухой травы вблизи жилых домов.

28.03.2020

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