За минувшие сутки в Чувашии зарегистрированы семь пожаров. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

15 апреля в Цивильском районе сотрудники МЧС ликвидировали возгорание грузового автомобиля «IVECO», следовавшего по федеральной автодороге А-151 из города Канаш в город Чебоксары. Сообщение о пожаре, вспыхнувшем на трассе, поступило на пульт «01» в 10.58 час. Пламя повредило тент кузова и находившийся под ним груз. 38-летний водитель не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Около 14.00 час. того же дня пожар случился на территории частного фермерского хозяйства в деревне Татарские Сугуты Батыревского района. Здесь огонь уничтожил дощатый сарай площадью 400 кв. метров.

В 20.00 час. загорелось пустующее здание в деревне Торханы Красночетайского района. Пламя сбили быстро. Оно успело повредить лишь часть деревянного пола внутри строения.

Еще четыре пожара, произошедших в республике 15 апреля, связаны с возгоранием сухой травы и мусора на открытой территории.

16.04.2020

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