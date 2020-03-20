В Чувашии один поход к открытой воде уже завершился трагически: на Суре погиб 37-летний житель Шумерли. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

— Просим, чтобы в такое сложное время пока с рыбалкой повременить. В то же время сейчас дети у нас пойдут на длительные каникулы, и хотелось бы напомнить родителям, контроль за детьми тоже нужен. И в сельской местности и городской. Потому что дети любят играть на берегу прудов, озер, рек, баловаться, так и до беды недалеко. Напомню случай в Новочебоксарске, спасатели увидели и вытащили 2 несовершеннолетних со льдины. Будьте осторожнее, как мы говорим — береженного Бог бережёт. Но и мы сами о своей безопасности должны побеспокоиться, — напомнил председатель Госкомитета по делам ГО и ЧС Вениамин Петров.

Напомним, что 18 марта на Волге вблизи д.Сидельниково провалился под лед и погиб рыбак.

Справочно Помните: На весеннем льду легко провалиться;

Быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;

Весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу. В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Выходить (выезжать)на водоемы;

переправляться через реку в период ледохода;

подходить близко к реке в местах затора льда;

стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;

собираться на мостиках, плотинах и запрудах;

приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов;

измерять глубину реки или любого водоема;

ходить по льдинам и кататься на них. Взрослые! У детей начинаются весенние каникулы — не оставляйте детей без присмотра! Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, дети играют на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей. Родители и педагоги! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.

20.03.2020

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