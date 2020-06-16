В Чебоксарском районе Чувашии на трассе М-7 приступили к монтажу балок пролетного строения новой транспортной развязки. Всего специалисты смонтируют четыре пролета, на каждом из которых установят по восемь таких балок. Работы по реконструкции участка участка км 637 – км 643) идут по графику. Об этом сообщает ФКУ»Волго-Вятскупрдор».

Закончив с пролетным строением, мостовики приступят к устройству железобетонной плиты, покрытия на искусственном сооружении и дорожной одежды на съездах транспортной развязки. Развязка позволит распределить транспортные потоки на участке примыкания автодороги к Западному подъезду к Чебоксарам.

Помимо строительства искусственного сооружения, на участке реконструкции ведутся работы по устройству насыпи земляного полотна основной дороги. В ближайшее время специалисты приступят к устройству водопропускных труб и скотопрогона.

На въезде в д. Яуши, д. Крикакасы и п. Вознесенское предусмотрено строительство двух транспортных развязок в одном уровне, предполагающих исключение левоповоротных съездов. Также на участке установят около 6,5 км линий наружного освещения, 7,5 км металлического барьерного ограждения и около 400 дорожных знаков.

Возле деревень Яуши и села Хыркасы ведется строительство двух надземных пешеходных переходов: уже установлены опоры, скоро начнется монтаж пролётов пешеходных переходов и лестничных сходов. В зоне жилой застройки предусмотрена установка 1,3 км шумозащитных экранов и шести автопавильонов.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год. Общая стоимость объекта – 2 млрд 501 млн рублей, на 2020 год запланировано выполнить работы на 697 млн рублей.

Справочно Объект реконструкции (км 637 – км 643) автодороги М-7 «Волга» вошел в нацпроект «Комплексный план расширения и модернизации магистральной инфраструктуры». По завершении работ участок автодороги будет соответствовать параметрам IБ категории, пропускная способность увеличится до 40 тыс. автомобилей в сутки.

16.06.2020

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