Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков проинспектировал ход работ на месте строительства новой школы на 1600 мест в микрорайоне «Новый город». Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Чувашии.

В настоящее время на объекте ведутся электромонтажные работы, устройство внутренних сетей водопровода и канализации, монтаж вентиляции. Генеральный подрядчик – ООО «Строительная компания «Старатель» ежедневно задействует в процессе возведения школы 20 единиц техники и около 300 человек.

Директор школы Наталья Маслова доложила, что в настоящее время получено уже 532 заявки от родителей будущих первоклассников. Также ведется набор педагогического состава. Она затронула вопрос выделения дополнительных средств на строительство школы и оборудование. По словам руководителя образовательного учреждения на футбольном поле необходим искусственный газон, в изначальном проекте этого предусмотрено не было. В спортзале с улучшенным покрытием можно будет заниматься самбо и дзюдо.

«Надеюсь, Правительство Республики окажет содействие и выделит дополнительные средства, чтобы одна из самых больших школ в Поволжье на 1600 мест была инновационной, комфортной и безопасной», — сказал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

Напомним, строительство новых школ ведется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Правительства Чувашии.

29.01.2020

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