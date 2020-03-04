В Чебоксарах старт празднованию 100-летия Чувашской автономии будет дан 10 марта в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена», где впервые пройдет парад районов и городов республики.

В составе делегации Чебоксарского района — 85 человек, в том числе спикер Госсовета Чувашии Альбина Егорова, учитель технологии Кугесьской школы №1 Николай Востриков, председатель Общественного совета района Ростислав Данилов, председатель Чебоксарского районного отделения Чувашской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Алевтина Исаева, директор ООО «Ишакский базар» Лариса Куприянова, директор Тренькасинской школы Викентий Фомин, народный художник ЧР Юрий Матросов, генеральный директор ООО «Фирма художественных промыслов «Паха тере» Наталия Посынкина, индивидуальный предприниматель Ольга Шалеева, бывший руководитель СХПК-колхоза им.Ленина Святослав Егоров.

Отметим, что в социальных сетях фотоотчеты с мероприятия будут публиковаться с #гордостьчувашии.

4.03.2020

www.tavanen.ru