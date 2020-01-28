Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам объявлен аукцион на капитальный ремонт автомобильной дороги «Волга»- Марпосад – Октябрьское – Козловка, км 8+500 – км 18+500 в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики. Продолжительность работ составит 8 месяцев: начало работ – июнь 2020, окончание – ноябрь 2022 года. Об этом сообщает Госслужба по конкурентной политике и тарифам Чувашии.

Источником финансирования закупки является республиканский бюджет Чувашской Республики. Оплата выполняемых работ осуществляется в соответствии с постановление Кабинета Министров Чувашской Республики № 556 от 17.12.2019г.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 489 888 787 рублей. Итоговая цена контракта определится по итогам аукциона, который пройдет 31 января 2020 года.

28.01.2020

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