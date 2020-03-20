19 марта под председательством заместителя главы администрации г.Чебоксары по вопросам ЖКХ Владимира Филиппова состоялось заседание комиссии по вопросам развития транспортной сети и безопасности дорожного движения администрации города Чебоксары. Участники комиссии подробно изучили вопросы назначения придомовых территорий для разграничения транспортных и пешеходных потоков у д.17 по ул. Гагарина, у д.59 по пр. Ленина и д.5 по ул. Ахазова. Об этом сообщает Управление ЖКХ и благоустройства администрации столицы Чувашии.

Одобрены изменения организации дорожного движения по Эгерскому бульвару от пр. Мира в направлении д. 6 по Эгерскому бульвару, организации пешеходного перехода у д. 6 по ул. Ленинского Комсомола, принятии мер безопасности дорожного движения возле остановки «Ул. Розы Люксембург», организации дорожного движения на пересечении ул. Калинина и пр. Мира, изменении существующей схемы дорожного движения путем ликвидации разрывов разделительной полосы на всем протяжении по пр. Тракторостроителей.

Участники комиссии дали согласие на ограничение сквозного движения по ул.1-я Чапаева в связи со строительством жилого дома «позиция №13» в мкр. 1 А и изменение схемы заезда грузового транспорта к строящемуся объекту.

Также заслушаны вопросы изменения организации дорожного движения на участке улицы Хузангая от ул. Кукшумская до пр. 9-й Пятилетки, переноса пешеходного перехода от дома 37 по ул. Б. Хмельницкого на пересечение ул. Б. Хмельницкого и ул. Репина).

20.03.2020

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