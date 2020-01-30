Новые дорожные знаки установлены на дорогах столицы Чувашии. Об этом сообщает Управление ЖКХ администрации города.

Для обеспечения своевременной уборки дорог в соответствии с регламентом зимнего содержания и обеспечения безопасности дорожного движения по пр. Мира от кольцевого пересечения с пр. И. Яковлева в направлении Эгерского бульвара установлены запрещающие дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» 8.24 «Работает эвакуатор».

Для обеспечения безопасности дорожного движения по ул. Ашмарина вдоль дома №33 (школа №28) от ул. Башмачникова до ул. Семашко введено ограничение максимальной скорости движения транспортных средств до 40 км/ч.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на пересечении ул. Ленинского Комсомола и ул. 324-й Стрелковой Дивизии, ул. Хузангая и пр. 9-й Пятилетки установлены новыедорожные знаки 5.19.1,5.19.2 «Пешеходный переход» на световозвращающих щитах желто-зеленого цвета, обеспечивающие видимость как в дневное, так и в ночное время.

Для обеспечения своевременной уборки в зимний период на проезде от ул. Т. Кривова к дому №13А будет ограничена стоянка транспортных средств.

30.01.2020

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