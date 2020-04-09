9 апреля в ходе прямой линии на звонки отвечали эксперты рабочей группы при Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции: вице-премьер Чувашии Алла Салаева, вице-премьер, министр экономического развития Иван Моторин, министр здравоохранения Владимир Степанов, министр труда и социального развития Чувашии Алена Елизарова.

Вопросы касались организации помощи пожилым. Эксперты объяснили, что новые меры не запрещают гражданам посещать, привозить продукты людям старше 65 лет и людям из группы риска. При себе рекомендуется иметь подтверждающие документы. Также гражданам напомнили, что в подобной ситуации можно прибегнуть к помощи волонтеров.

Многие жители озадачены вопросом выхода на приусадебные участки – вот-вот стартует дачный сезон. Эксперты призвали граждан не рисковать собственным здоровьем и здоровьем окружающих. Ограничения касаются и посещения храмов, подчеркнули эксперты.

9.04.2020

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