В столице Чувашии дорожные работы начались на 1,37-километровом шестиполосном участке проспекта Тракторостроителей от дома №112 до пересечения с Марпосадским шоссе. На прошлой неделе подрядчик АО «ТУС» приступил к демонтажу бордюрного камня. Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

Ремонт будет выполнен методом холодного ресайклирования с укладкой слоя щебеночно-мастичного асфальта. Кроме того, все чебоксарские дороги в 2020 году будут отремонтированы по новому преднациональному стандарту, т.е. рецептура асфальта для каждого дорожного участка будет подобрана с учетом автомобильного трафика и текущего состояния дорожного основания. Точный подбор состава и параметров используемых материалов позволит получить каркасную смесь, стойкую к истираемости и образованию колейности.

Работы на пр. Тракторостроителей должны быть завершены до 20 июня.

На прошлой неделе дорожники начали ремонт улиц Яноушека, Тукташа, Ардалиона Игнатьева. Продолжаются работы на реконструкции проспекта Ивана Яковлева и ремонте Сугутского моста.

14.04.2020

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